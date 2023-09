Fußball, Verbandsliga Zeit ist reif für Auswärtssieg

In der vergangenen Saison hat der FC Singen der Verbandsliga-Konkurrenz noch Respekt eingeflößt. Angesichts der dürftigen Leistungen bislang dürfte er auch beim FV Lörrach-Brombach geringer geworden sein. Denn: Nach fünf Spieltagen stehen die Singener, die in der Spielzeit 2022/23 lange an der Spitze mitgespielt haben, auf dem vorletzten Tabellenplatz, sind mit zwei kümmerlichen Punkten noch ohne Sieg. „Ich weiß auch noch nicht so richtig, an was es liegt, dass die Singener bislang nicht ins Laufen gekommen sind. Unterschätzen werden wir sie aber nicht“, erwartet Szesniak von seinen Jungs hundertprozentige Konzentration. Mit Julian Rümmele, der nach seiner Gelb-Roten Karte ein Spiel aussetzen muss, fehlt dem FVLB in Singen der Sechser auf der Schlüsselposition. Eine Alternative ist ebenfalls nicht verfügbar. Lamin Colley weilt noch im Urlaub.