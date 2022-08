Fußball Verdienter Auswärts-Dreier

Auggen. Da schau her! Wie schon in der vergangen Saison glänzt der FC Auggen zum Saisonstart. Den Schützlingen von Trainer Marco Schneider gelang am Samstag ein verdienter 2:0-Erfolg beim heimstarken SV Kuppenheim. „Wir waren an diesem Tag die bessere Mannschaft. Hatten eigentlich bis auf zehn Minuten nach der Pause alles im Griff“, kommentierte Sportchef Björn Giesel den erfolgreichen Auftritt seiner Mannschaft in Kuppenheim.

Die extreme Hitze machte vor allem dem Gastgeber schwer zu schaffen. Auggen ließ das Offensivspiel der Kuppenheimer in der ersten Halbzeit durch konsequentes Pressing nicht zur Entfaltung kommen. In der 40. Minute fehlte nicht fiel, und die Gäste wären mit einer 1:0-Führung in die Pause gegangen. Abwehrchef Moritz Walter knallte ein Freistoß an die Latte.