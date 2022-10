Fußball VfR stoppt den Negativtrend

Das 1:1 hatte allerdings nur eine Minute Bestand. Dieses Mal war es Gästetorjäger Marius Thoma, der eine Herein- gabe von Samuel Gantert, mutterseelenallein zur abermaligen Führung verwerten konnte.

„Wir machen einfach zuviele Geschenke“, befand Strauch, der in der Halbzeit seine Mannschaft neu eingeschworen hatte. Denn in der zweiten Hälfte kam eine andere VfR-Mannschaft auf den Platz.

Nachdem Schillinger aus der Drehung (51.) und Siegin mit einem Solo (58.) noch am Ausgleich schnupperten, traf der Bad Bellinger Torjäger doch noch. Giuliano Bartolotto war dabei der herausragende Vorlagengeber. Unaufhaltsam zog Bartolotto an seinen Gegenspielern vorbei, legte maßgerecht für Siegin auf, dem per Volleyabnahme das 2:2 gelang.

Anschließend ging es hin und her. Beide Mannschaften hatten den möglichen Siegtreffer auf den Fuß. Die größte Möglichkeit vergab Gästestürmer Thoma, der in der 92. Minute freistehend aus elf Metern den Ball am Tor vorbeisetzte.