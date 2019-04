Fußball Viel Brisanz im Tabellenkeller

Die Mannschaft von Trainer Sascha Müller befindet sich derzeit nicht in Topform. In den vergangenen Wochen fehlte der TuS-Offensive das Tempo und die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Auch in der Abwehr offenbarte Lörrach-Stetten zuletzt die ein oder andere ungewohnte Schwäche.

Nichtsdestotrotz geht der Tabellenführer am Sonntag, 15 Uhr, in Huttingen als klarer Favorit in die Partie. Die Huttinger kämpfen um den Klassenerhalt und müssen weiter auf Stürmer und Spielertrainer Guido Perrone verzichten. Der Torjäger laboriert noch immer an einer Fußverletzung. „Mein Knöchel ist noch geschwollen. Ich hoffe, dass es bald besser wird und ich der Mannschaft auf dem Platz wieder helfen kann“, lässt Perrone wissen. „Wir werden Stetten die drei Punkte mit Sicherheit nicht kampflos überreichen, sondern kämpfen. Gerade zuhause können wir etwas erreichen.“