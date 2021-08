Fußball Vor der Pause unterirdischer Auftritt

Nach der Pause übernahm der Oberligist nach mehreren Auswechslungen das Kommando, blieb aber im Abschluss ohne Durchschlagskraft. So kam’s, dass der Landesligist auf 2:1 stellte und nun in der dritten Runde steht.

In Ravensburg muss alles besser werden, wenn der FVLB einigermaßen bestehen will. „Bodenständigkeit ist gefragt. Die Jungs müssen sich an ihre Tugenden wie Einsatz, Lauffreudigkeit, Spannung und Konzentration erinnern. Diese Tugenden will ich in Ravensburg auf dem Platz sehen“, hat Erkan Aktas klare Vorstellungen vom Auftritt in der Spielestadt.

Mit Berat Ozan ist der Kapitän wieder an Bord. Auch auf Yannick Bato kann Aktas wieder setzen. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Aramis Rohner. Er wurde im Pokalspiel angeschlagen ausgewechselt.

Der FV Ravensburg hat seine erste Saisonpartie in Göppingen mit 0:2 verloren. In der Offensive gelang dem FVR nicht viel, dazu verloren die Ravensburger im Spielaufbau zu häufig den Ball. „Ernüchternd“ war für Trainer Steffen Wohlfarth der Auftritt seiner Mannschaft beim 1. Göppinger SV.

Ravensburg ließ in Göppingen in der ersten Hälfte vieles vermissen. Das wurde in der zweiten Halbzeit besser, aber bis auf einen Lattenschuss vor der Pause hatte die Wohlfahrt-Elf im Angriff nicht viel zu bieten.

Nun trifft der FV Lörrach-Brombach morgen auf einen Gegner, der vieles besser machen will. Da müssen sich die Lerchenstädter wohl warm anziehen.

Pokal, 2. Hauptrunde: SV Au-Wittnau – FV Lörrach-Brombach 2:1.

FV Lörrach-Brombach: Lüchinger – Sevinc, Riede, Leisinger, Dieng, Esser, Kierzek (68. Kittel), Palandizlar (46. Böhler), Muharemovic, Kapidzija (55. Bato), Rohner (40. Kassem).