Fußball Weil trifft zweimal auf Turin und Dortmund

Von Uli Nodler

Lörrach. Den Fans hochkarätigen Nachwuchsfußballs läuft das Wasser im Munde zusammen. Der am Wochenende, 9./10. Dezember, im Lörracher Grütt und in der Sporthalle an der Egerstraße in Weil am Rhein über die Bühne gehende PS-Immo-Cup für U13-Mannschaften brilliert mit einer hochkarätigen Besetzung.

Im Beisein von Ausrichter Patrick Scheuermann, den Glücksfeen Nicole Grether (zweifache Olympia-Teilnehmerin im Badminton), Felix Gebhardt (deutscher U16-Nationaltorwart beim FC Basel) sowie Turnierchef Dominik Kiesewetter und FVLB-Vizepräsident Bernd Schleith ging am Donnerstagabend im „Sechzehner“, dem Vereinsheim des FV Lörrach-Brombach, die spannende Gruppen-Auslosung für diese beiden spektakulären Turniere über die Bühne.

FC Liverpool, Borussia Dortmund, Juventus Turin, PSV Eindhoven, TSG 1899 Hoffenheim, FC Basel, VfB Stuttgart, SC Freiburg, Red Bull Fußball Akademie Salzburg, FC St. Gallen und AS Nancy-Lorraine - all diese berühmten europäischen Fußballvereine sind bei der Premiere des PS-Immo-Cups mit ihren U13-Mannschaften vertreten. Sie treffen im Freiluftturnier am Samstag im Grütt auf die Mannschaften der beiden Ausrichtervereine FV Lörrach-Brombach und SV Weil sowie auf eine Schopfheimer- und Rheinfelder Auswahl. Im Hallenturnier am Sonntag werden aus organisatorischen Gründen dann nur noch Lörrach-Brombach und Weil mit ihren Teams vertreten sein.

Mit leuchtenden Augen verfolgten die Jungfußballer der beteiligten heimischen Klubs und Auswahlmannschaften im „Sechzehner“ die spannende Auslosungszeremonie, die im Facebook live übertragen wurde. Gekonnt moderiert wurde das Prozedere von Harald „Floyd“ Kleinhans, der auch die großzügige Unterstützung von Sportmüller, dem Sporthaus im Dreiländereck, lobend erwähnte.

Das Freiluftturnier auf Kunstrasen im Grütt bestreiten 16 Mannschaften in vier Gruppen. Besonders gut meinten es die Glücksfeen mit dem SV Weil, der in seiner Gruppe auf Borussia Dortmund, Juventus Turin und den FC St. Gallen trifft. Der FV Lörrach-Brombach spielt in seiner Gruppe unter anderem gegen den VfB Stuttgart und die Jungs aus Salzburg. Die Auswahlteams aus Rheinfelden und Schopfheim wurden mit dem PSV Eindhoven, SC Freiburg, FC Liverpool und FC Basel ebenfalls attraktive Mannschaften zugelost.

Das Hallenturnier in Weil am Rhein wird in zwei Gruppen zu je sieben Mannschaften gespielt. Während der SV Weil auch in der Halle auf Juventus Turin und Borussia Dortmund trifft, spielt der FVLB unter anderem gegen Basel, Liverpool, Freiburg und Eindhoven.

„Es ist einfach großartig, was das Organisationsteam mit Dominik Kiesewetter und Frank Isemann an der Spitze für diesen PS-Immo-Cup auf die Beine gestellt hat“, so ein begeisterter Turniergründer Patrick Scheuermann. Mit der Installation dieses Turniers, das nun jährlich in Lörrach und Weil am Rhein ausgetragen wird, setzte Scheuermann einen neuen Meilenstein im Nachwuchsfußball in der Region.