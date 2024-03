Fußball: Weiler sind gewarnt vor dem Auswärts-Gegner

Punkt in Mundingen und ein 2:1-Erfolg zu Hause gegen den Tabellenvierten Bahlinger SC U23 – nach der Winterpause passt vieles beim Grenzstadt-Klub. Selbst Trainer Andreas Schepperle, der keiner ist, der schnell in Euphorie ausbricht, lobt die Mannschaft für ihre Einstellung und Trainingsfleiß: „Es passt im Moment vieles bei uns. Die Jungs sehen nun selber, was möglich ist, wenn sie im Training gut arbeiten. Augenscheinlich wurde das am vergangenen Samstag im Nonnenholz, wo die Weiler auf ein Team trafen, das spielerisch vielleicht sogar noch einen Tick besser war. Doch letztendlich haben die Blauen die Kaiserstühler in die Knie gezwungen, weil sie auch physisch voll dagegen gehalten und immer an ihre Chance geglaubt haben.