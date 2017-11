Fußball Wettlin mausert sich zum Torjäger

Von Uli Nodler

Neustadt. Alles in Butter für den FC Auggen: Der Verbandsligist aus dem Markgräflerland hat sich am Samstag mit dem überzeugenden 3:0-Erfolg beim FC Neustadt zunächst einmal ins gesicherte Tabellenmittelfeld verabschiedet.

Man des Spiels war Gästestürmer Frederik Wettlin, der zwei der drei Auggener Tore erzielte und nun bei den Rebländern in die Rolle des Torjägers geschlüpft ist.

Mit mickrigen sieben Punkten aus den bisherigen 15 Pflichtspielen wird es der FC Neustadt extrem schwer haben, sich in der Beletage des südbadischen Fußballs zu behaupten. Vielmehr dürfte dem FCN am Saisonende der Abstieg drohen. Coach Benjamin Gallmann war so erbost über den schwachen Auftritt, dass er die ersten elf Akteure durchspielen ließ, obwohl vier Auswechselspieler auf der Bank saßen.

Die Auggener hatten im Neustadter Dauerregen einen Traumstart. Nach einem langen Ball von Abwehrmann Alexander Strazinski über die Neustadter Abwehr-Viererkette lief Frederik Wettlin 40 Sekunden nach dem Anspiel alleine auf Neustadts Tor zu und versenkte die Kugel eiskalt.

In die Karten spielte dem FC Auggen auch die Gelb-Rote Karte der Gastgeber in der 15. Minute. Amadou Gibba musste runter. Und in Unterzahl sanken die Erfolgschancen des FC Neustadt gegen Null. Der FC Auggen war am Fuße des Feldbergs klar der Chef im Ring. Dies dokumentierte die Truppe von Trainer Enzo Minardi in der 44. Minute auch mit dem 2:0. Diesmal hieß der Torschütze Matthias Dold. Es war eine Kopie des 1:0. Wieder ein langer Ball über die aufgerückte Neustadter Abwehrreihe. Wieder lief der Auggener Stürmer alleine auf den Neustadter Kasten zu und ließ Gastgeber-Keeper Rock Kiefer keine Abwehrchance.

Mit dieser komfortablen Führung im Rücken beschränkte sich der FC Auggen in der zweiten Halbzeit weitgehend auf eine Ergebnisverwaltung. Kurz vor Schluss erhöhte aber erneut Frederik Wettlin auf 3:0.

„Dieser Auswärtssieg hat uns gut getan. Jetzt brauchen wir uns vorerst nicht mehr nach hinten zu orientieren. Gut für uns war natürlich das frühe 1:0 und die Gelb-Rote Karte nach einer Viertelstunde Spielzeit. In der zweiten Halbzeit haben wird dann zwei, drei Gänge zurückgeschaltet“, so der Kommentar von Auggens Trainer Enzo Minardi nach dem klaren Auswärtssieg in Neustadt.