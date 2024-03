Fußball: Wieder offensiv zu harmlos

Der Frust war extrem groß bei FVLB-Coach Thorsten Szesniak: „Wir hatten den Gegner im Griff, spielen eine sehr gute Halbzeit, hatten etliche hochkarätige Chancen, waren im gegnerischen Sechzehner präsent und effektiv im Pressing. Und, was passiert? Nach den ersten 45 Minuten geht der VfR Hausen mit einer 1:0-Führung in die Pause, weil wir im gegnerischen Strafraum den Ansprüchen im erfolgreichen Abschluss nicht genügen und einen völlig unnötigen Elfmeter verursachen.“ Richard Lorenz zog seinen Gegenspieler Kaan Boz an der Schulter, und Schiedsrichter Niklas Pfau war gezwungen, auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Florian Ries ließ sich die unverhoffte Chance nicht entgehen und verwandelte den Strafstoß sicher.