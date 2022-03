Fußball „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen“

Zurück in der Erfolgsspur ist der FC Schönau. Nach vier Niederlagen zum Auftakt in die Rückrunde behielten die Kicker vom Oberen Wiesental vor einer Woche gegen die U23 des FV Lörrach-Brombach klar mit 4:0 die Oberhand. „Die Erleichterung war groß. Ich habe mich riesig gefreut, nach so einer langen Durststrecke wieder einen Sieg eingefahren zu haben“, betont Coach Christian Lais. Der Schönauer Übungsleiter lag im Laufe der Woche zwar noch mit einer Grippe flach, am Sonntag sollte der 56-Jährige aber wieder an der Seitenlinie stehen dürfen. Bereits beim Auswärtsspiel in Tiengen war ein Aufwärtstrend bei den Schönauern erkennbar. „Die Jungs wollten, aber mental gab es eben noch diese Blockade zu lösen.“ Trotz der kurzfristigen Ausfälle von Daniel Rueb und Oumarou Laoutoumai „haben wir es geschafft uns wieder als Einheit zu präsentieren und ans Limit zu gehen.“ Die kommenden Wochen werden, so Lais, nun zeigen, ob „wir uns weiter stabilisieren können.“ Die Schönauer würden nun nur allzu gerne den „Grundstein für eine ruhige Endphase legen.“ Dafür sollten gegen Wehr und anschließend im Duell mit Wallbach Punkte her.