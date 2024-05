Die Nullachter müssen am letzten Spieltag nochmals reisen. Gegner ist der starke, mit 46 Punkten auf Rang sechs platzierte SV Mundingen. Die Nullachter können in Mundingen nach ihrer ersten Heimniederlage ohne Druck auflaufen. Platz zwei und damit die Teilnahme an den Relegationsspielen gilt aufgrund der um 17 Zähler besseren Tordifferenz gegenüber Wolfenweiler-Schallstadt als gesichert. Sollte es an der Tabellenspitze zu keinem Wechsel mehr kommen, müssten die Nullachter am 30. Mai (Fronleichnam) zuhause gegen den kurz vor den Toren Karlsruhes ansässigen 1. SV Mörsch (Staffel 1) antreten. In der Staffel 3 bestreitet Südstern Singen die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga. Singen greift in Spiel zwei (2. Juni) ein.