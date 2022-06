Fußball „Wollen kein zweiter FVLB werden“

Frage: Sie sind schon lange mit dabei. Welche Lehren kann der FC Zell aus der vergangenen Landesliga-Saison von vor fünf Jahren ziehen, als man sang- und klanglos abstieg?

Egal in welcher Liga du spielst, verliere nie die Jugend aus den Augen. Das ist die Zukunft. Wir haben es jetzt in der Bezirksliga geschafft, mit Aaron Reiß oder auch Marius Lais, junge Spieler aus der eigenen Jugend in die Mannschaft zu integrieren. Das soll auch in Zukunft so sein.

Frage: Lars Müller wird künftig die alleinige Verantwortung an der Seitenlinie haben. Was wird sich ändern?

Es wird sicherlich etwas ruhiger an der Linie. Im Training wird der Fokus noch mehr auf das Taktische gelegt. Lars hat viele Ideen.

Frage: Wieso kam es zur Trennung von Michael Schwald?

Michael hat einen herausragenden Job gemacht. Das steht außer Frage. Mir ist bei der Entscheidung auch nicht ganz wohl. Wir kennen uns seit Kindheitstagen. Vor der Saison kam Michael allerdings auf uns zu und sagte, dass wir uns langsam auf dem Trainermarkt umschauen sollen. Mit Lars Müller haben wir dann einen guten Mann gefunden. Wir haben immer mit offenen Karten gespielt. Da Lars auch gerne in der ersten Reihe steht, haben wir letztlich diese schwere Entscheidung treffen müssen. Michael ist gerade sicherlich nicht so gut auf mich zu sprechen. Wir verstehen uns aber weiter gut. Da gibt es keinen Ärger. Das möchte ich klarstellen. Dennoch merkt man ihm die Enttäuschung an, auch wenn er das nicht sagt.