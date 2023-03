Fußball Zeit des Durchschnaufens ist vorbei

Länderspielpausen haben immer wieder die große Gefahr, dass sich die international eingesetzten Akteure eines Vereins verletzten. Der FC Basel ist vom Verletzungspech verschont geblieben, was Interims-Cheftrainer Heiko Vogel ein wenig Erleichterung verschaffen wird. Denn dem Trainer und seiner Mannschaft stehen nun insgesamt vier Englische Wochen in drei Wettbewerben bevor – mit fünf Heimspielen und vier Auswärtspartien. Da trifft es sich durchaus gut, dass Zeki Amdouni seine ersten beiden Tore für die Schweizer Nationalmannschaft erzielt hat und er mit entsprechendem Aufwind ans Rheinknie zurückkehrte.

Auftakt und Ende bilden die beiden Spiele gegen den FC Winterthur. Ein Gegner, der aus der Sicht von Vogel durchaus unbequem ist, den es aber zu schlagen gilt, will man sich die Chance auf den finanziell und sportlich wichtigen zweiten Tabellenplatz in der Super League erhalten. „Wir müssen 100 Prozent plus bringen“, fordert der Trainer von seiner Mannschaft, wenngleich er selbst angeblich keinen Wert auf die Tabellenplatzierung legt. Was für ihn am Samstagabend einzig und allein zählt, ist ein erneuter Sieg gegen den Aufsteiger. Ende Oktober war der Aufsteiger bereits zu Gast im Joggeli. Seinerzeit gewann der FCB mit 3:1, holte einen von nur vier Heimsiegen in dieser Saison – bei zwölf ausgetragenen Matches.