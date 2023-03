Fußball Zell bietet dem Favoriten Paroli

„Vor dem Spiel hätte ich das Unentschieden mitgenommen“, meinte Zells Cheftrainer Lars Müller, doch vom Spielverlauf her wäre für seine Mannschaft an diesem Sonntagnachmittag durchaus mehr möglich gewesen. Am Ende mussten sich die Zeller aber mit dem Remis zufrieden geben. Auch weil Schiedsrichter Patrick Lefort zwei gute Chancen der Hausherren mit seinem Abseitspfiff zunichte machte.

In der Tabelle waren und sind die beiden Teams Nachbarn. Mit einem Sieg hätte der FC Zell sogar an den Laufenburgern vorbeiziehen können. Entsprechend furios war der Auftakt auf beiden Seiten. Es gab zwar nicht Torchancen in Hülle und Fülle, aber jedes Team hatte in den ersten 45 Minuten gute Möglichkeiten gehabt, in Führung zu gehen und so den Gegner unter Zugzwang zu bringen.