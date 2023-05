Fußball Zell feiert vierten Auswärtssieg

Nach einer Viertelstunde führten die Stegener durch einen Treffer von Martin Fischer mit 1:0. Doch die Gäste aus dem Wiesental lassen sich nicht schocken, schlagen fünf Minuten später zurück. Akeem Gerspacher, der mittlerweile Gefallen am Tore schießen hat, gleicht mit einer tollen Direktabnahme aus. Und es kommt noch besser. In Minute 26 . nimmt Sebastian Rupp, der für den immer noch verletzten Leon Boos in die Anfangsformation rutschte, Maß und trifft nach einem feinen Spielzug zum 2:1 aus Zeller Sicht. Bis zum Halbzeitpfiff hatten beide Mannschaften noch hochkarätige Torgelegenheiten, aber ein weiteres Tor fiel nicht mehr.

Nach der Pause ließ ein weiter konzentriert spielender FC Zell nichts mehr anbrennen. Gelesen war die Messer zu Gunsten der Wiesentäler, als Dominik Pfeifer in der 57. Minute auf 3:1 erhöhte. „Es war ein richtig gutes Spiel. In diesem offenen Schlagabtausch hatten wir nicht unverdient das bessere Ende für sich. Nach diesem Erfolg müssen wir nicht mehr über den Klassenerhalt reden. Der dürfte drei Spieltage vor Saisonschluss in trockenen Tüchern sein. nod