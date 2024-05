Fußball: Zell wehrt sich fast 70 Minuten

Doch die Freude bei den Zellern über den Ausgleich währte lediglich sieben Minuten. Dann brachte Emanuel Esser den SVL wieder in Front. Auf diesen neuerlichen Rückstand konnte das Team von Trainer Michi Schwald nicht mehr reagieren. Im Gegenteil: Dem eingewechselten Jonas Gläsemann gelang noch ein Doppelschlag. Laufenburg gewann am Ende auch in dieser Höhe verdient und hat an der Spitze weiter einen Zähler Vorsprung auf den Zweiten FC Waldkirch. So kommt es am kommenden Samstag zum Showdown, wenn Laufenburg in Waldkirch gastiert.