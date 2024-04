Fußball: Zeller nach der Pause klar überlegen

Die Schützlinge eines zufriedenen Trainers Michi Schwald ließen im heimischen Brühlpark dem VfB Waldshut keine Chance und siegten auch in dieser Höhe verdient mit 4:1. Wichtige drei Punkten blieben somit im Brühlpark. In der Tabelle stehen die Wiesentäler nach diesem deutlichen Heimsieg trotzdem noch auf dem vorletzten Platz, sind jetzt aber punktgleich mit dem SV RW Ballrechten-Dottingen, der beim FSV Rheinfelden ein 1:1 ermauerte, und dem in Zell unterlegenen VfB Waldshut. Der FV Herbolzheim, der zu Hause den SC Wyhl mit 3:0 bezwang, hat auf dem ersten Nichtabstiegsplatz drei Punkte Vorsprung.