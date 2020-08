Fußball Zu viel Respekt in Hälfte eins

Die FVLB-Hintermannschaft agierte bei der Oberliga-Premiere sehr nervös, war deshalb auch äußerst fehleranfällig. So war es kein Wunder, dass Rielasingen-Arlen bereits nach 25 Minuten mit 3:0 in Front lag. Daniel Niedermann traf aus spitzem Winkel ins lange Eck. Dabei blieb es in dieser ersten Halbzeit nicht. Nach einem Foul von Lamin Colley und der darauf folgenden Freistoßflanke, markierte Gian-Luca Wellhäuser aus der Drehung noch das 4:0 (29.).

Eine Möglichkeit hatte der Gast in Durchgang eins. Mirco Böhler, zusammen mit Keeper Philipp noch der beste FVLB-Akteur in Hälfte eins, ging in Minute sechs über rechts durch, bediente Vedat Erdogan, der den Ball aber aus fünf Metern nicht unter Kontrolle brachte.

Nach der Pause war der FVLB besser in der Partie. Und doch fiel zunächst ein weiterer Gegentreffer. Kunze schob den Ball aus spitzem Winkel an Philipp vorbei ins lange Eck. Gespielt waren 58 Minuten. Es sprach jedoch für die Gäste, dass sie sich nicht hängen ließen, sondern fast sechs Minuten später ihrerseits einen Treffer erzielten.

Nach einem Foul an Böhler gab es Freistoß für die Grütt-Kicker. Der eingewechselte Tarek Aliane nahm Maß und traf aus knapp 25 Metern zum 1:5. Und drei Minuten legte Vedat Erdogan mit einem Schuss ins kurze Eck gleich nach. Aliane hatte ihn zuvor mustergültig bedient – 2:5. Die Gäste hatten jetzt endgültig ihren Respekt abgelegt. Die Defensive stand stabiler, und nach vorne ging es auch mit mehr Mut. Um ein Haar wäre auch der dritte Treffer gefallen. Doch Daniel Briegel scheiterte freistehend an Tormann Dennis Klose.

Ein Treffer fiel dagegen auf der Gegenseite. Wieder war Kunze (76.) der Torschütze. Er stoppte damit jäh die Aufholjagd des Gästeteams, das in der zweiten Halbzeit auch dank der Einwechslung Alianes gute Offensivaktionen verbuchen konnte.

Kurz vor Schluss hatte nochmals Böhler aus gut 17 Metern abgezogen und Klose zu einer Glanztat gezwungen. Auch Erdogan verpasste in der Nachspielzeit noch eine Ergebniskosmetik.

1. FC Rielasingen-Arlen – FV Lörrach-Brombach 6:2 (4:0). – Tore: 1:0 (9.) Colic, 2:0 (18.) Kunze, 3:0 (25.) Niedermann, 4:0 (29.) Wellhäuser, 5:0 (58.) Kunze, 5:1 (64.) Aliane, 5:2 (67.) Erdogan, 6:2 (76.) Kunze. SR: Hildenbrand (Tauberbischofsheim). Z.: 300

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose – Spindler (27. Schmidtke), Rasmus, Compagnucci-Almeida, Kunze, Serpa, Niedermann (62. Bruno), Wehrle, Colic, Wellhäuser (76. Bienger), Tomizawa (53. Kunz).

FV Lörrach-Brombach: Philipp – Pinke, Nickel (68. Kassem), Colley (46. Kierzek), Briegel, Glaser (46. Riede), Meier, Böhler, Kittel (60. Aliane), Ozan, Erdogan.