Fußball Zwei späte Neuzugänge für Rotblau

Mit Gauto hat der FCB wieder einen Argentinier im Team: Mit Gauto wechselt ein argentinischer U20-Nationalspieler und eines der aktuell größten Talente des Landes zum FC Basel.

„Ich freue mich sehr, dass ich beim FC Basel meinen ersten Vertrag in Europa unterschreiben durfte. Ich kannte den FC Basel bereits durch Matías Palacios und war darum, nach Rücksprache mit meiner Familie, schnell überzeugt, dass ich diesen Wechsel machen möchte. Meine Lieblingsposition ist der linke Flügel, wo ich gerne Eins-gegen-Eins-Situationen suche oder auch mal einen Distanzschuss abgebe“, verkündet der Neuzugang auf der Homepage des FCB.

Trotz seines noch jungen Alters hat der Angreifer bereits 50 Spiele auf der höchsten Profistufe Argentiniens bestritten. Darunter auch Einsätze in der Copa Sudamericana und der Copa Libertadores. Geboren wurde Juan Gauto in Perito Moreno, einer kleinen Stadt in der Provinz Santa Cruz, im Süden Argentiniens. Mit elf Jahren zog er nach Buenos Aires und wechselte in die Nachwuchsabteilung von Huracán. Beim argentinischen Traditionsclub spielte er in sämtlichen Nachwuchsstufen, ehe er im April 2022 sein Debüt für die erste Mannschaft feierte.