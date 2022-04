Fußball Zwei Spitzenspiele binnen zwei Tagen

Wunderlich schaute sich von guten Trainern eine Menge ab

Der Torjäger macht deutlich, dass er sich nach seiner aktiven Karriere als Spieler auch im Trainergeschäft sieht. „Allerdings eher in der Jugend.“ Noch hat Wunderlich keinen Trainerschein. Aber: „Ich hatte das Glück, dass ich gute Trainer in meiner Karriere hatte. Da konnte man immer etwas mitnehmen.“ Namentlich nennt Wunderlich Tiziano Di Domenico, Tobias Bächle, An­dreas Boos, Atilla Ürgen und Peter König, der ihn in der C-Jugend des SV Weil trainiert hatte.

Einen gewissen Derby-Charakter bringt am Ostersamstag, 16 Uhr, das Duell zwischen dem TuS Kleines Wiesental und dem SV Todtnau mit. Beide Mannschaften trennen lediglich vier Zähler. Nicht ganz zufrieden ist man in Tegernau beim TuS Kleines Wiesental, denn die Schützlinge von Trainer Joachim Boos haben mehr Potenzial als es der aktuelle Tabellenplatz neun aussagt. „Wir wollen uns weiterentwickeln. Vielleicht klappt es in der kommenden Saison mit den Top fünf. Da müssen aber viele Komponenten mitspielen. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass wir ganz vorne angreifen wollen.“

Anders als viele andere Vereine bekommen die Kleinwiesentäler nicht so viele externe Spieler hinzu. „Deshalb bauen wir auf unsere Jugend“, betont Boos. Einen Rückschlag musste der SV Todtnau am vergangenen Wochenende gegen FV Degerfelden hinnehmen.

Das nächste Kellerduell für den SV Eichsel

Nichtsdestotrotz will Übungsleiter Harald Wissler nichts vom Abstiegskampf wissen. „Den werden wir mit allen Mitteln verhindern. Ich bin zuversichtlich, dass wir nach dem schwachen Spiel wieder eine bessere Leistung auf den Platz bekommen. Die Qualität ist zweifellos vorhanden. Wir müssen jetzt aber auch gewisse Fehler abstellen und effizienter in der Chancenverwertung werden“, so Wissler, der in Tegernau einen „heißen Tanz“ erwartet.

Das nächste Kellerduell steht für den SV Eichsel auf dem Plan. Die Dinkelberger empfangen nach dem hart umkämpften 1:0-Auswärtssieg in Huttingen nun am Samstag, 15.30 Uhr, Schlusslicht SV Liel-Niedereggenen. Welche Bedeutung diese Partie hat, stellt Liels Coach Chris Dunke klar: „Die Luft wird für uns langsam dünner. Gerade das Spiel in Eichsel wird für uns richtungsweisend sein.“

Die weiteren Spiele im Überblick: Ostersamstag: FV Degerfelden - TuS Binzen; 15.30 Uhr; SV Schopfheim - FC Huttingen; 16 Uhr; FC Wittlingen II - TuS Lörrach-Stetten; 16 Uhr; Ostermontag: SV Eichsel - FC Wittlingen II; FC Huttingen - SV Todtnau; TuS Binzen - SF Schliengen (alle 15 Uhr).