Gastronomie in Schopfheim: Hurlibaus-Wirtin Sonja Dede sagt Adieu

Die Gäste in der urigen Beiz fürchten einhellig, dass ihnen nun ein Stück liebgewordene Heimat wegbricht. Eine Besucherin fährt jeden Morgen von Zell im Wiesental mit dem Zug nach Schopfheim in die Kneipe. Ein anderer Gast sagte: „Hier ist es wie in Peter Alexanders Lied von der kleinen Kneipe in unserer Straße.“ Genauso wie im Lied frage hier keiner, was man hat oder wer man sei. Hier finde sich ein bunter Querschnitt an Besuchern als Spiegelbild der Gesellschaft ein, vom Rechtsanwalt bis zum Obdachlosen. Die Stimmung sei familiär, man kenne sich und finde hier jederzeit einen Gesprächspartner. Die Wirtin habe sich um ihre Gäste gekümmert und auch mal anschreiben lassen, wenn der Geldbeutel schmal war. Die Wirtin habe als Schopfheimer Unikat „das Herz auf dem rechten Fleck“, ergänzt ein weiterer Gast.