Gastronomie in Todtnau: Südasiatische Küche im Schwarzwald

Mehrere Stationen

Über Italien, wo sie zehn Jahre gelebt und gearbeitet haben und wo sie auch geheiratet haben, kamen sie zunächst nach Albbruck. Die nächste Station war ein Gasthaus in Rickenbach, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung erzählen.. Auf das Campingstüble stießen sie bei der Suche nach einer neuen Herausforderung. Nachdem Poonam Sudan und ihr Mann Shoban Ahmad merkten, dass es für sie in Rickenbach keine Weiterentwicklung gab, suchten sie im Internet nach Alternativen. Hier stieß Ahmad auf eine Anzeige, in der für das Campingstüble in Muggenbrunn neue Pächter gesucht wurden. „Das passte gut für uns“, sagt Poonam Sudan, die Konditionen würden stimmen, und die Lage am Campingplatz sei sehr gut.

Auch badische Küche

Nachdem die beiden Gastgeber in Italien in der Reisebranche tätig waren, sind sie seit Jahren in der deutschen Gastronomie unterwegs, in einem Restaurant in Görwihl hat Ahmad die deutsche Küche gelernt, wie er erzählt. Die neue Speisekarte im Campingstüble Muggenbrunn bietet eine große Auswahl an Salaten, inklusive Wurstsalat sowie badische Gerichte wie Cordon Bleu, Schnitzel in verschiedenen Variationen, Käsespätzle oder verschiedene Rösti.