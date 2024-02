Severin Lais, Matthias Schütz, Vorsitzender der Narrenzunft, Sabine Kiefer und Altbürgermeister Harald Lais (von links), wuschen am Dienstag am Utzenfelder Dorfbrunnen ihre Geldbeutel. Damit folgten sie einer alten Tradition. Schon gegen Anfang des 20. Jahrhunderts wuschen die Utzenfelder die Geldbeutel nachts, nach dem „Kehrausball“ im Gasthaus Engel, an der Brücke in der Wiese, wie in den Aufzeichnungen des 1913 gegründeten Utzenfelder Musikvereins festgehalten ist. Die Geldbeutelwäsche in Utzenfeld ist im Kreis Lörrach einzigartig. Es gibt sie sonst nur noch im Raum Freiburg. Hintergrund: Nach der Feierei der närrischen Tage sind die Geldbeutel leer. Gute Gelegenheit, sie zu waschen – und neues Geld hinein zu spülen