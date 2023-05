Gemeinderatssitzung Mehr Flächen werden stillgelegt

Ziel ist, die Anpassung des Waldmanagements an den Klimawandel sicherzustellen, stabile, anpassungsfähige und produktive Wälder zu erhalten und zu entwickeln, die Biodiversität zu sichern und zu verbessern und den Wald als Kohlenstoffspeicher zu erhalten. Dazu gibt es ein Zertifizierungssystem, über das die Kontrolle stattfindet.

„Wald ist gut aufgestellt“

Die Teilnahme am Förderprogramm ist mit der Einhaltung zahlreicher Kriterien verbunden, die in einem Zwölf-Punkte-Katalog enthalten sind. So geht es um die Verjüngung des Vorbestands, die Naturverjüngung hat Vorrang. Zu den Kriterien gehören auch die Pflanzung von empfohlenen Baumarten, überwiegend heimische Baumarten, das Zulassen von Stadien der natürlichen Waldentwicklung, den Erhalt klimaresistenter standortheimischer Baumartendiversität und der Verzicht auf Kahlschläge.