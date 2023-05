Gemeinderatssitzung Neuer Buchenwald im Entegast

„Nicht mehr Verkehr“

Der Deponieausbau wird in einem Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH) umgesetzt. Dort ist „der Lebensraumtyp Waldmeister Buchenwald“ geschützt ist. Aufgrund des geplanten Eingriffs muss durch Maßnahmen mit gleicher Wertigkeit ein Ausgleich geschaffen werden, um das FFH-Gebiet zu erhalten. Nach einer Prüfung, an der der Forstbezirk Schopfheim-Kandern beteiligt war, wurden zwei Flächen im Schopfheimer Stadtwald bestimmt, die als Kohärenzmaßnahme in Frage kommen. Die insgesamt 6,6 Hektar großen Flächen liegen zwischen dem Lehrpfad- und Stumpenweg und dem Bajerhütten- und Langenauerweg.

Aus dem dortigen Nadelholz-Laubmischwald soll ab 2024 in 15 Jahren ein „hochwertiger Hainsimsen-Buchenwald“ entwickelt werden.