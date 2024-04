Gemeinsame Projekte für Bad Bellingen, Schliengen und Kandern gesucht.: Radwege, Märkte und Biotope

Was verbindet die Orte?

„Wir sind jetzt in der Umsetzungsphase und weit weg davon abstrakte Luftschlösser zu planen“, erklärte Blaser zu Beginn der Arbeitsphase für die Teilnehmer. Diese waren zunächst aufgefordert das Besondere der jeweiligen Gemeinden zu nennen und im zweiten Schritt aufzuzeigen, was die Gemeinden verbindet. Zu den verbindenden Dingen gehört auf der positiven Seite die schöne Landschaft, das Interesse der Bürger an der Region, die gute Gastronomie, der Wein, regionale Produkte und der Dialekt. Gemeinsam hätten die drei Gemeinden nach Meinung der Bürger aber auch eine schlechte Infrastruktur, einen schlechten ÖPNV sowie fehlende Radwege.