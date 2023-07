Gemeinschaftsschule Maulburg Heike Schmarje verabschiedet

Vertrauen in Schüler

Seit 2000 war sie dann in Führungspositionen tätig, 2008 wurde sie Konrektorin an der Wiesentalschule und 2010 deren Rektorin. „Sie steht für klare Normen und schafft so Raum für offenen Unterricht“, beschreibt Scherer ihre Vorgehensweise. Bei den Eltern und den Kollegen habe sie hohes Ansehen genossen. Den Umbau des Schulneubaus zu einem Schulcampus habe sie bereits als Konrektorin begleitet. Schülersprecher Selina Kuhlmann und Julien Kaizik dankten Schmarje für das Vertrauen, das sie in die Schüler gesetzt hatte. Sie habe die Schule zu einem besonderen Ort gemacht, an dem man sich wohlfühle und an den meisten Tagen gerne hingehe, sagt Kaizik tief bewegt. Ihr Lächeln und ihre optimistische Art hätte er sehr geschätzt.