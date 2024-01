Gemeinschaftsunterkunft Grenzach-Wyhlen: Gemeinde pocht auf Lärmschutz

Bis zu 130 Menschen – in einem späteren Schritt 200 – will der Landkreis Lörrach in einer ersten Stufe ab Ende Februar in den dazu angemieteten Hallen an der Ecke Salzwerk-/Solvaystraße einquartieren. Die Bewohner werden dabei zunächst in sechs in der Betriebshalle geplanten Zelten wohnen. Dies, um die Behausungen vernünftig beheizen zu können, wie Christin Biermann vom Bauamt am Dienstagabend im Technischen Ausschuss des Gemeinderats erläuterte.