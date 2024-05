Kultur und Natur im Zeller Bergland: Die Textilindustrie war einst ein wichtiger Wirtschaftszweig im Zeller Bergland tief im Süden der Ferienregion Schwarzwald. Die „Genuss-Tour“ am Mittwoch, 12. Juni, mit Schwarzwald-Botschafter und Entertainer Hansy Vogt startet daher um 11 Uhr im Wiesentäler Textilmuseum in Zell mit Begrüßungsaperitif, Häppchen und einer Führung. Dabei wird das Spulen, Spinnen und Weben auf betriebsfähigen Maschinen und Einrichtungen vorgeführt. Eine Bilddokumentation zeigt die Entwicklungsetappen von der Heimarbeit über die ersten Manufakturen zur Industrieproduktion. Mit dem Planwagen geht es anschließend zur Kapelle Maria Frieden, die Alphorngruppe „Charly Welte“ sorgt für die musikalische Untermalung. Im Berggasthaus Schlüssel in Pfaffenberg wartet eine Kaffee- und Kuchentafel auf die Teilnehmer, ehe der Tag gegen 17 Uhr mit einer Führung in der Brauerei „Krone“ und anschließendem Schwarzwälder Vesper ausklingt. Kosten pro Person: 40 Euro. Mehr Infos zur Tour und zur Anmeldung unter www.hansys-genusstouren.info