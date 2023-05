Geräteturnen Senior Geiger jubelt über DM-Titel

Bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften im Gerätturnen am vergangenen Wochenende in Pirna turnte Klaus Geiger (SV Istein) in der Altersklasse M75 einen sehr guten Wettkampf und wurde mit deutlichem Vorsprung Deutscher Meister. Er verteidigte damit erfolgreich den im Vorjahr errungenen DM-Titel.