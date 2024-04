Allen voran glänzte die Wyhlener P7-Mannschaft in der Besetzung Han Pham-Doan, Chiara Phal, Agnes Berisha, Luna Kinsler und Anna Wieneke. Das Team landete am Ende auf einem hervorragenden zweiten Platz und sicherte sich damit die Teilnahme am Landesfinale am 4. Mai in Pforzheim.