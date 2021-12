Gerichtsverfahren Kreisrat wegen Hausfriedensbruch verurteilt

Lörrach - Dietmar Ferger (58), fraktionsloses Mitglied im Kreistag Lörrach und Diplomingenieur für Umweltschutz, ist am Mittwoch wegen Hausfriedensbruch zu einer Geldstrafe in Höhe von 1600 Euro verurteilt worden. Diese wurde unter Strafvorbehalt ausgesprochen, was so viel wie „auf Bewährung“ heißt. Er hatte sich nicht an die geltende Corona-Schutzverordnung gehalten. Konkret kam es bei der Präsentation der Landtagswahlergebnisse am 14. März im Landratsamt Lörrach zu einem Zwischenfall. Ferger musste von der Polizei herausgetragen werden.