Gersbach: Neue Kandidaten für das Dorfparlament

Fuchsräude

Falk erinnerte daran, dass weiterhin an Fuchsräude erkrankte Füchse in Gersbach unterwegs seien. Hunde müssten weiter an der Leine geführt werden und dürften nichts vom Boden fressen, so sein Ratschlag. Für andere Tiere kann eine Infektion tödlich enden. Bei Menschen, die in Kontakt mit einem befallenen Tier kommen, kann sich ein Ekzem ausbilden. Innerorts dürften die Füchse nicht bejagt werden.

Blutspende

Für zehnmaliges Blutspenden ehrte Andreas Falk Ralf Heidebrecht.

Schuljubelfest

Vom 12. bis 14. Juli feiert die Grundschule ihr 50-jähriges Bestehen in der Bergkopfhalle. Andreas Falk teilte mit, dass die Mietkosten für die Halle zu jeweils gleichen Teilen von der Ortschaftsverwaltung und aus dem städtischen Etat von Bürgermeister Dirk Harscher finanziert würden.

Damit wolle man erreichen, dass der Reinerlös des Schuljubelfests so hoch wie möglich ausfalle.

Sport in den Ferien

Ortschaftsrat Enrico Beckmann wünscht sich, dass die Sporthalle auch in den Schulferien geöffnet ist, damit Sportangebote stattfinden können.