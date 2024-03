Gesang im Kleinen Wiesental: Die Chor-Fusion kann beginnen

Rückblick

Schriftführerin Dagmar Haas schilderte die Entwicklung des Vereins seit 2022. Sechs Austritte von Sängerinnen zwangen den Gesangverein Wieslet zum Umdenken. Zunächst entschied man sich dafür, als kleiner Chor mit einfacheren Liedern weiterzumachen. Im Juli meldete sich dann ein weiterer Sänger und eine weitere Sängerin ab, sodass Dirigentin Ibolya Barla „schweren Herzens“ entschied, ihr Amt aufzugeben. Damit hatte man nun das gleiche Problem wie der Chor in Bürchau, der schon seit einiger Zeit keinen Dirigenten mehr hat. Das gemeinsame Konzert mit dem Bürchauer und dem Wieser Chor am 3. Juli 2022 beim Sommerfest in Wies habe dann verdeutlicht, dass ein gemeinsamer Chor für das Kleine Wiesental die Existenz des Chorgesangs im Tal sicher stellt. Einen weiteren Auftritt absolvierten 30 Sänger aus den drei Vereinen beim Lichterfest in Bürchau. 2023 gab es gemeinsame Auftritte beim Neujahrsempfang der Gemeinde Kleines Wiesental, beim Frühlingskonzert des Gesangvereins Gresgen und beim Frühlingskonzert, Sommerfest und Weihnachtskonzert des Musikvereins Wies und wieder beim Lichterfest in Bürchau. Die Chorgemeinschaft sei also schon zusammengewachsen.