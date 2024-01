Gesangverein Eichen: Mitgliedsbeiträge erhöht

Rückblick

Die musikalische Reise des Gesangvereins begann mit dem Neujahrsempfang in Eichen. Ein weiterer Höhepunkt war das Konzert mit dem Lollipop-Chor in der Kirche in Maulburg, bei der es keine freien Plätze mehr gab. Es folgte ein gemeinsames Konzert mit dem Chor aus Rickenbach und dem Lollipop-Chor in der Eichener Kirche.

Zudem nahm der Gesangverein am Landesmusikfestival in Bruchsal teil. Der Stand des Vereins auf dem Weihnachtsmarkt musste allerdings abgesagt werden. Das Jahr schloss der Gesangverein traditionell damit ab, dass er im Silvestergottesdienst auftrat.