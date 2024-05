Wahlen: Bei den Neuwahlen gab es einstimmige Ergebnisse. Erste Vorsitzende: Susanne Rossbach-Bill; Schriftführer: Jürgen Zäh; Beisitzer: Hildegard Maier und Heiko Schellhorn (neu); Kassenprüferin: Stefanie Welte (neu). Gedankt wurde Heike Hauser, die zwölf Jahre dem Vorstand in verschiedenen Ämtern angehört hatte.

Vorschau: Erste Chorprobe nach den Pfingstferien am 3. Juni; Kuchenverkauf am 22. Juni; Hock in Ehrsberg am 20. Juli; Teilnahme am Fahrnauer Dorffest am 7. und 8. September; Kuchenverkauf und Freundschaftssingen in Eichen am 26. Oktober; Auftritt bei den „Fröhlichen Ruheständlern“ am 18. November; Singen am Ewigkeitssonntag am 24. November und Mitwirkung am Agathen-Adventsmarkt am 7. Dezember.