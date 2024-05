Am 12. Mai ist internationaler ME/CFS-Tag. Zu dem Anlass wollen Betroffene und Unterstützer dieses Wochenende gleichzeitig in zwölf deutschen Städten demonstrieren. Die Protestaktionen sollen im Liegen stattfinden. Die Initiatoren fordern eine bessere Versorgung von Betroffenen und mehr Forschung. Am Sonntag sollen bundesweit zahlreiche Gebäude und Denkmäler in Gedenken an Menschen mit ME/CFS blau angestrahlt werden.