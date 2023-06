Gesundheitsversorgung in Grenzach-Wyhlen Doppelter Zuwachs an Hausärzten

In Teilzeit arbeiten wird Anna Kristin Reifferscheid, die an der Praxisgemeinschaft die flexiblen Arbeitszeiten für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schätzt. Die gebürtige Pfälzerin kam nach dem Studium in München mit ihrem Mann nach Wyhlen, wo sie inzwischen mit drei Kindern leben.

Mehr Zeit für Familie

Nach ihrer interdisziplinären Assistenzzeit in Basel wechselte sie zur Ausbildung als Allgemeinmedizinerin nach Weil und Wyhlen, um durch weniger Nacht- und Wochenenddienste mehr Zeit für die Familie zu haben. „Das breite Spektrum der Allgemeinmedizin sorgt dafür, dass man viel Abwechslung hat und immer wieder neue Fälle sieht. Gelegentlich auch seltenere Erkrankungen“, erklärt sie ihre Vorliebe für die Fachrichtung.

Wieder mehr Patienten

Wie Andreas Fluck ausführt, können nun wieder Patienten aus Grenzach-Wyhlen aufgenommen werden. Franke-Rothfuchs freut sich, dass mehr Untersuchungen angeboten werden können, für die sonst Überweisungen zu Fachärzten notwendig wären. „Wir haben beispielsweise ein Langzeit-EKG angeschafft, wodurch sich die Patienten zunächst den Weg zum Kardiologen ersparen.“ Das erhöhe die Patientenversorgung, „und das Arbeiten macht mehr Spaß“, ergänzt Reifferscheid.

Neben Famulanten- und Schulpraktikantenplätzen ist die Praxis Ausbildungsbetrieb für Medizinische Fachangestellte und hat zwei freie Plätze für angehende Allgemeinmediziner.