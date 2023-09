Gesundheitsversorgung in Rheinfelden Udo Schwehr und Hannelore Nuß an Spitze von IG

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt nannte fünf Ziele: die Sicherstellung einer ausreichenden Notfallversorgung und medizinischen Grundversorgung der Kreiskliniken am Standort Rheinfelden und in allen Gebieten des Landkreises, keine vorzeitige Standortschließung in Rheinfelden, kein Ausspielen von Rheinfelden und Schopfheim, die Sicherung und Weiterentwicklung des medizinischen Personals in allen Krankenhäusern sowie die Vermeidung weiterer Personalverluste, der Aufbau eines leistungsfähigen Medizinischen Versorgungszentrums in Rheinfelden und ein koordiniertes Umzugsmanagement in das neue Zentralklinikum.

Fehler der Vergangenheit

Friedrich Hauß, der Vorsitzende des Fördervereins Kreiskrankenhaus Rheinfelden, berichtete über die aktuelle Situation. „Das Zentralklinikum ist nicht fertig, die Situation in Lörrach ist bekannt. Es kann dort nicht aufgefangen werden, was in Rheinfelden wegfällt“, sagte Hauß. Er verdeutlichte, dass der ganze Landkreis – rund 250 000 Einwohner – eine verlässliche Gesundheitsversorgung brauche. Dies werde mit dem Zentralklinikum schwer genug. „Die Fehler der Vergangenheit, die zu der katastrophalen finanziellen Schieflage, immer weniger Personal und dem Kündigen von Leistungsträgern geführt haben, müssen doch wachrütteln. Warum ist das nur in Lörrach so?“, fragte Hauß.