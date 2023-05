Gewerbegebiet Maulburg-West Zustimmung zu Vertrag mit Badenova

Bis zum Ende der Vertragslaufzeit im Jahr 2036 soll ein Drittel des Gebiets entwickelt und vermarktet sein. In der anschließenden Diskussion im Gemeinderat wurde betont, wie wichtig Gewerbeflächen für die Gemeinde seien – auch um sich nicht nur von der Gewerbesteuer zweier großer Unternehmen abhängig zu machen.

Der ehemalige Gemeinderat Horst Leber sprach das Thema bereits in der Bürgerfragestunde an und gab auch einen kleinen Überblick über die Vorgeschichte des Projekts. Zudem richtete er Fragen an die Gemeinderäte, die erkennen ließen, dass er am Erfolg des Gewerbegebiets zweifelt und er eine Verschuldung der Gemeinde in Millionenhöhe befürchtet. Multner verwies darauf, dass die Rechtsaufsicht, die den Vertrag ja prüfe, keine Blauäugigkeit seitens der Gemeinde dulden würde.