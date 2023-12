Gewichtheben: Doppel-Kampftag beim KSV

Wie gut und stark die beiden Teams in diesem Jahr sind, will der KSV Lörrach am Samstag in der Schlossberghalle zeigen. Die Reserve tritt ab 15.30 Uhr gegen den SV Laufenburg an. Die erste Mannschaft duelliert sich ab 18.30 Uhr mit der Reserve des KSV Durlach.

Der Saisonstart in Obrigheim war schon stark. Nun soll gegen die Reserve des KSV Durlach der nächste Sieg folgen. Denn Riesterer hat als Ziel in diesem Jahr klar und deutlich den Aufstieg in die zweite Bundesliga ausgegeben. Der Weg dorthin wird allerdings nicht immer einfach sein. Mit Obrigheim und Durlach sind zwei starke Kaliber mit in der Oberliga. Trotzdem ist sich der Trainer sicher, dass sein Team auch in diesem Jahr bestehen wird und in der zweiten Bundesliga bestehen kann.