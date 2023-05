kurzen Firmenvorstellung und einer Betriebsbesichtigung, wie Mahle mitteilt. Im Anschluss wurde noch das Labor vorgestellt. Danach wurden die Schüler in Gruppen eingeteilt und verbrachten jeweils eine Stunde in der Lehrwerkstatt, in der Elektrowerkstatt und im Werkzeugbau. In jeder Abteilung wurden praktische Übungen wie Löten, Biegen, Drehen und Fräsen vorgenommen. In der Mittagspause gab es für alle ein Essen in der werksinternen Kantine. Danach wurden in den Werkstätten die Übungsstücke fertiggestellt, die die Schüler mit nach Hause nehmen konnten.

Foto: Mahle / zVg