Die aus der damaligen Sowjetrepublik Kasachstan stammenden Appels können heute, Donnerstag, goldene Hochzeit in ihrer Wohnung in Eichen feiern. Ewald Appel und Anna Bruch sind Nachfahren jener deutschen Auswanderer, die im 18. Jahrhundert in den Osten Europas umsiedelten. In einer von fast ausschließlich Deutschstämmigen bewohnten Gegend wuchsen der 1950 geborene Ewald Appel und seine zwei Jahre jüngere Ehefrau als Nachbarskinder auf.