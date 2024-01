Grenzach-Wyhlen: 40 Firmen bei Ausbildungsbörse

Nach wie vor gelte, sagt Bigler, dass viele Schüler zahlreiche Betriebe und Unternehmen Unternehmungen gar nicht kennen würden. Mithilfe der Börse wolle man hier gegensteuern und auf kompaktem Raum zahlreiche Informationsmöglichkeiten anbieten. Dazu zähle auch, dass man Rücksicht nehme auf andere Schulen und deren Ausbildungsbörsen. Die Börse in Grenzach-Wyhlen sei daher auf den 20. Januar vorverlegt worden, weil auch in Bad Säckingen eine Ausbildungsbörse stattfindet. Schüler hätten so die Möglichkeit, sich an mehreren Börsen zu informieren und beraten zu lassen. Auch die Unternehmungen selbst könnten sich auf diese Weise an mehreren Standorten präsentieren.