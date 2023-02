Grenzach-Wyhlen Abschluss und Aufbruch feiern

So auch am Samstag, als bei Einbruch der Dunkelheit das große Fasnachtsfeuer auf dem Mühlerain in Wyhlen mitsamt den kleineren Feuern für das Scheibenschlagen entzündet wurde. Dafür gesorgt hatte einmal mehr die Freiwillige Feuerwehr, die vor Ort die nötige Brandwache stellte und mit dem Löschzug Wyhlen auch für das leibliche Wohl der Besucher verantwortlich war.

Weiter unten im Tal hatten sich kurz zuvor die Mitglieder des Musikvereins Wyhlen versammelt, die auf musikalische Weise mit einem Fackelzug die Menschen auf den Mühlerain begleiteten. Wenig überraschend war, dass in diesem Jahr einige Hundert Menschen auf den Mühlerain pilgerten, um das nächtliche Schauspiel hautnah mitzuerleben. Für viele waren die coronabedingten Einschränkungen der vergangenen Jahre dafür verantwortlich, was auch immer wieder zum Ausdruck kam. Einige meinten „mir fehlte einfach etwas, umso schöner ist es, dass in diesem Jahr der uneingeschränkte Besuch des Fasnachtsfeuers wieder möglich ist.“