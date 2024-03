Grenzach-Wyhlen: Als Grenzach-Wyhlen weiterentwickelt als Stuttgart war

Am Hochrhein profitierte man indes von der guten Lage an mehreren wichtigen Verkehrswegen und fehlenden kriegerischen Auseinandersetzungen. Nach Schaffung der Grundlagen konnten repräsentative Gebäude angegangen werden. Ob Tempel, große Gutshöfe oder mit Mosaiken verzierte Bäder – es machte sich bemerkbar, dass die Römer rund 100 Jahre früher am Rhein ankamen als an Rems und Murr.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung kann an Sonn- und Feiertagen in der Grenzacher Römervilla (Hauptstraße 25) von 15 bis 18 Uhr besucht werden. Gruppen können einen eigenen Termin bei Helmut Bauckner vereinbaren (Tel. 07624/1813).