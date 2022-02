Grenzach-Wyhlen Angeklagter bekommt letzte Chance

Verhandelt wurde in einem Fortsetzungstermin gegen den 31-Jährigen wegen des Verdachts des vorsätzlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Dem Angeklagten wurde zur Last gelegt, am frühen Morgen am 24. Oktober im vergangenen Jahr in der Markgrafenstraße in Grenzach-Wyhlen eine Mülltonne auf die Fahrbahn vor einen herannahenden Streifenwagen der Polizei geworfen zu haben, um diesen zu beschädigen. Anschließend habe sich der Angeklagte in seine Wohnung zurückgezogen.