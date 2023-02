Grenzach-Wyhlen Ausbildungsbörse in Grenzach-Wyhlen

Die an der Ausbildungsbörse teilnehmenden Betriebe kommen aus Grenzach-Wyhlen und Umgebung. Sie decken die Bereiche Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung ab. Neu im Portfolio der Aussteller sind in diesem Jahr die Firmen Kaltenbach aus Lörrach, Acito Logistik aus Weil am Rhein, die Schreinerei Hennemann aus Grenzach-Wyhlen sowie das Amtsgericht Lörrach. Sie werden nicht nur einen Einblick in ihre Unternehmen, Einrichtungen und Aktivitäten, sondern auch eine Vielzahl an Ausbildungsangeboten- und Möglichkeiten aufzeigen.

Behörden, Krankenkassen, Einrichtungen und Banken

Darüber hinaus präsentieren sich die Bundesagentur für Arbeit, die Gemeinde Grenzach-Wyhlen, die Deutsche Bahn, die Polizei, das St. Josefshaus in Rheinfelden-Herten, Krankenkassen und Sparkassen an der Börse. Sie alle werden wertvolle Einblicke und hilfreiche Unterstützung in die berufliche Orientierung und mögliche Berufsentscheidungen gewähren.

Vier Unternehmen aus der Schweiz

Mit von der Partie sind außerdem vier Unternehmen aus der Schweiz, die sich im neuen Ambiente des Schulzentrums auf insgesamt drei Ebenen in Szene setzen wollen und dabei Berufs- und Ausbildungsoptionen im Nachbarland aufzeigen.

Realschulrektor Christoph Bigler und die Gründerin des Freundeskreises der Realschule, Tosca Vogt, die seit Jahren die Ausbildungsbörse initiiert, bitten darum, dass die Eltern ihre Kinder zur Ausbildungsbörse möglichst begleiten. Denn gerade die Eltern würden oftmals eine große Rolle spielen bei der beruflichen Orientierung und der Berufsfindung, halten Bigler und Vogt fest.

Vorbereiten können sich die Schülerinnen und Schüler bereits vor der Ausbildungsbörse, denn ihnen wurde der Flyer für die Börse auch digital zur Verfügung gestellt. Über entsprechende QR-Codes können sie sich daher schon vor der Börse über Unternehmen, Berufe und Ausbildungen informieren.

Kurzinfo: Die Ausbildungsbörse findet am Samstag, 4. Februar, von 10 bis 13 Uhr im Schulzentrum in Grenzach-Wyhlen statt.