Grenzach-Wyhlen Badische Revolution rückt in den Fokus

Vortrag über Philipp Reiter

Ganz oben steht dabei: Es soll nicht um Verherrlichung der Vorgänge von damals gehen. Das ist auch Dieter Zeh wichtig. „Wir dürfen die Geschichte nicht verklären“, betont er. Der frühere Lehrer für Geschichte und Musik in Grenzach beschreibt dabei, wie er sowohl die Französische als auch die Badische Revolution alleine anhand von deren Liedgut in der Schule behandeln konnte. Durch Zufall sei er dann auf Briefe des nach Philadelphia ausgewanderten Philipp Reiter gestoßen – wie Zeh selbst ein gebürtiger Wertheimer. Nach Vorträgen in Basel, Lörrach und Wertheim will Zeh nun in seiner Wahlheimat im Laufe dieses Jahres über den Revolutionär Reiter berichten.

„Es lebe die Freiheit“

„Es lebe die Freiheit!“, skandierte beim Eintritt in den Versammlungsraum Wolfgang Bühler aus Schopfheim. Mit „De Hecker chunnt“ hatte er 2012 ein beeindruckendes Historienspiel organisiert. „Singend auf dem Marktplatz einziehen, wo Tausende Menschen stehen, das ist ein Gänsehautmoment“, schwelgte er in Erinnerungen.