Grenzach-Wyhlen: Bei der Grundsteuer drohen böse Überraschungen

„Bereichern uns nicht“

Ziel sei es – sofern der künftige Gemeinderat nichts anderes beschließe –, das Gesamtgrundsteueraufkommen in Grenzach-Wyhlen stabil zu halten. Der Hebesatz der Grundsteuer B sei das Rad, an dem die Gemeinde selbst drehen könne. „Wir als Gemeinde wollen uns durch die Reform nicht bereichern. Aber es wird so sein, dass manche Bürger be- und andere entlastet werden“, kündigt der Rathauschef an.